Какому знаку Зодиака повезет 17 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 августа?

Нынешний день – по мнению звезд и астрологов – предназначен для того, чтобы постепенно начинать двигаться к поставленной накануне цели, к какой бы сфере нашей жизни они ни относилась. Правда, важно соблюсти одно условие: ни в коем случае не стоит торопиться – действовать нужно поступательно, но медленно: брать с места в карьер сейчас не стоит – результат будем прямо противоположным ожиданиям. Не стоит ни с кем спорить, даже если предмет дискуссии покажется важным: на дискуссию уйдет большое количество энергии, которую лучше потратить на работу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые давно собирались дать старт важному профессиональному проекту, лучшего времени чем нынешний день, не найти. Условия для этого сложатся максимально благоприятные, поэтому их ни в коем случае нельзя упустить. Чем более грандиозную – в буквальном смысле слова – цель выберут представители знака, и чем активнее они станут действовать, тем более эффективными окажутся их усилия. Желательно также работать на результат, заранее составив подробный план, но это не главное, а дополнительной условие успеха.

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