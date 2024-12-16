Какому знаку Зодиака повезет 17 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 декабря?

Один из самых легких дней лунного календаря, когда полагается праздновать и веселиться. Но даже если поводов для бурных развлечений и увеселений – как в наше время – нет, это не значит, что можно поддаваться негативу и пребывать в плохом настроении. Важно помнить о том, что уныние всегда считалось – и считается – смертным грехом. В решении серьезных – как деловых, так и житейских – вопросов нужно доверять своей интуиции: в отличие от разума, который сегодня может допустить ошибку, она не подведет и даст единственно верный совет.

Овен

Овны сегодня могут рассчитывать на удачу в любых переговорах, какой бы сферы – профессиональной или личной – они ни касались. Достичь договоренности удастся как с деловыми партнерами, так и с близким человеком, отношения с которым, как казалось еще накануне, зашли в тупик. Сегодня красноречие и убедительность помогут представителям знака склонить на свою сторону кого угодно – даже самых упрямых оппонентов. Главное – поменьше пафоса: чем непринужденнее будет обстановка, тем более успешными окажутся переговоры.

Читайте также: