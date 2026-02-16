Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 17 февраля?

День позитивной энергии, который дает шанс на исполнение любых даже фантастических — но обязательно добрых — желаний. Сегодня можно составлять планы на будущее, учитывая все направления жизни и деятельности — как в профессиональном, та и в личном отношении. В общении с людьми — особенно малознакомыми — необходимо избегать излишней доверчивости, в противном случае легко стать жертвой обмана. От любых медицинских процедур в это время лучше отказаться — вместо пользы они могут принести вред, также нежелательно стричься — визит в парикмахерскую нужно перенести на другой день.

Близнецы

Близнецам, которые давно подумывали о смене места работы, сегодня могут сделать такое предложение. Получив его, им не стоит спешить с решением — как положительным, так и отрицательным: от него слишком много будет зависеть, поэтому ошибиться никак нельзя. Необходимо взять время на обдумывание и тщательно взвесить возможные последствия, а вместе с ними и свои силы. Соглашаться на предложенную должность нужно только в том случае, если не возникнет сомнений в том, что ее удастся потянуть.

