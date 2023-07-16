Какому знаку Зодиака повезет 17 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 июля?

День позитивной энергетики, которая даст шанс на исполнение самого заветного желания. В это время рекомендуется составлять смелые планы на будущее, приступать к реализации важных проектов и признаваться в любви – выяснится, что страсть взаимна. Правда, все это произойдет при одном условии: необходимо провести день в состоянии покоя, чтобы не нарушить его гармонию.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям – как, впрочем, и другим представителям Зодиака – сегодня мечтать нужно не по желанию, а в обязательном порядке. При этом им необходимо применить метод визуализации, когда в воображении создается картина, при которой мечта уже сбылась, а мечтающий получил все, что хотел. Если же снабдить эту картину максимальным количеством уточняющих деталей, представляя вещи в ней не абстрактно, а конкретно, то ожидаемый результат – воплощение мечты в жизнь – не заставит себя долго ждать.

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