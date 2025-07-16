Какому знаку Зодиака повезет 17 июля

Овен / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 17 июля?

День мощной негативной энергетики, которая не лучшим образом сказывается на моральном состоянии людей. К многочисленным вызовам, которые поставит перед нами жизнь, нужно относиться с пониманием и готовностью — на них необходимо будет отвечать, только так удастся чего-то добиться — как в профессии, так и в личной жизни. Категорическое табу в это время звезды накладывают на выяснение отношений с близкими людьми — оно может закончиться серьезным, вплоть до разрыва, конфликтом.

Овен

Овны смогут добиться успеха в любой сфере жизни — как деловой и профессиональной, так и личной только в том случае, если проявят свое «фирменно» качество, за которое их далеко не всегда хвалят, — упорство, а местами и упрямство. Поставив перед собой цель, нужно идти к ней, несмотря ни на что, только в таком случае по результатам этого времени можно будет услышать звук победных фанфар.

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