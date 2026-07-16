Какому знаку Зодиака повезет 17 июля

Дева / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 17 июля?

День, когда одной из основных эмоций, которые будут владеть каждым из нас, станет недовольство всем и вся — от успехов на работе и в бизнесе до самих себя, что особенно неприятно.

Возможно, у кото-то действительно есть основания для самокритики, но в данном случае такое отношение к себе и своим успехам будет обусловлено исключительно влиянием лунных энергий, которые уже завтра перестанут на нас действовать, так что воспринимать их максимально серьезно не стоит.

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От занятий спортом и — особенно — медицинских процедур в этот день нужно отказаться, с большой долей вероятности что-то может пойти не так и привести к неприятным последствиям.

Дева

Девам, которые в этот день смогут ощутить мощный прилив энергии, желательно использовать ее максимально разумно и бережно, в таком случае они успеют все, что запланировали, и даже больше.

Нетрудно предположить, что с рациональным использованием ресурсов у представителей этого практичного и прагматичного знака проблем не возникнет, а, значит, они окажутся самыми успешными во всем зодиакальном круге. Особое внимание необходимо обратить на решение финансовых вопросов — именно здесь возможны наиболее приятные и своевременные сюрпризы.

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