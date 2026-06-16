Рыбы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 17 июня?

Неоднозначный день, первая половина которого будет энергетически — и, как следствие, эмоционально — сложной. Раздражительность, под влиянием которой мы окажемся в это время, может осложнить как общение с окружающими людьми. так и жизнь в целом. После обеда энергетический фон успокоится, а наше настроение улучшится: с нами можно будет иметь дело. Работа пойдет легче и успешнее, люди станут терпимее относиться — и идти навстречу — друг другу. Можно приступать к реализации любых проектов, единственное, чего желательно избегать в это время — серьезных физических нагрузок.

Рыбы

Рыбы окажутся единственными представителями зодиакального круга, которых даже с утра ждут приятные эмоции — они будут получать от самых разных людей и событий. Можно сказать, что их начнет радовать все, что будет с ними происходить, а это значит, что события в их жизни приобретут исключительно позитивный характер. Самым приятным моментом для них станет то, что принято называть встречей с прекрасным — например, поход в театр, лучше всего — музыкальный, или концертный зал на концерт классической музыки.

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