Какому знаку Зодиака повезет 17 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 марта?

День желательно провести в одиночестве – так можно будет, не отвлекаясь на внешние раздражители, разобраться с тем, что происходит в собственной душе каждого из нас. Главное в этом процессе – быть честным с самим собой, называя вещи их именами, в противном случае такое размышление окажется не внутренне – душевной – работой, а самообманом. Можно также посвятить его отдыху и релаксу: расслабиться, перевести дух, восстановить силы – как физические, так и моральные – помедитировать. Это не только не помешает, но и поможет работе, которая запланирована на сегодня: сделанные выводы дадут возможность почувствовать, как с плеч падает большой груз.

Овен (21.03 – 20.04)

Фото: Credits

Овны – особенно те, кто сейчас нуждается в деньгах – могут получить их из самого неожиданного источника. Например, в виде подарка от малознакомого, а то и вовсе незнакомого человека, премии, на которую они совершенно не надеялись, или просто выиграть в лотерею – представьте себе, в наше время, несмотря на непростую ситуацию, розыгрыши продолжаются. Главное, потратить эти средства адресно – именно на решение тех вопросов, для которых представители знака изначально просили их у Вселенной, иначе в следующий раз она не будет такой щедрой по отношению к ним.

Читайте также: