Какому знаку Зодиака повезет 17 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 марта?

День, который астрологи считают самым счастливым во всем лунном календаре – это время абсолютной гармонии, когда физические и моральные энергии находятся в равновесии, а прекрасное самочувствие и мир в душе позволяют ощутить всю полноту жизни. Но в это состоит и слабая сторона дня: он категорически непригоден для активных действий, какой бы характер – положительный или отрицательный – они ни носили. Время также благоприятно для путешествий, прогулок на свежем воздухе и приобретения домашних животных.

Овен

Овны могут стать кузнецами своего счастья, если, конечно, не будут лениться. Лучшим способом качественно улучшить свою жизнь, несмотря на начало рабочей недели, станет для представителей знака… уборка, желательно генеральная. Во-первых, в ходе наведения порядка они смогут отыскать важную для них вещь – или документ, – считавшиеся безвозвратно утерянным. А во-вторых, расхламление самых недоступных уголков своего дома очистит пути для циркуляции позитивной энергии, которая самым благотворным образом скажется на развитии жизненной ситуации.

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