Какому знаку Зодиака повезет 17 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 мая?

День, когда звезды предостерегают человека от того, чтобы добиваться своих целей любыми – прежде всего предосудительными – способами, поскольку это, возможно, и позволит получить желаемое, но довольно быстро вернется бумерангом. К тому же, все, что написано у человека на роду, придет к нему практически без усилий, так что рисковать не стоит. Время также благоприятно для того, чтобы завести новую семейную традицию, которая должна сплотить близких людей, или привычку, способную улучшить качество жизни – как физическое, так и моральное.

Овен

Овнам звезды настоятельно рекомендуют посвятить день – или хотя бы его вторую половину – общению с родными и близкими людьми. Вследствие таких встреч у представителей знака не только улучшится настроение (образно говоря, у них станет теплее на душе), что закономерно в таких случаях, но и появится возможность использовать опыт старшего поколения для решения важной жизненной – или профессиональной – ситуации: не стоит им пренебрегать, особенно если учесть, что наши близкие не вечны.

Читайте также: