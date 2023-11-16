Какому знаку Зодиака повезет 17 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 ноября?

День, когда любое действие и решение должны быть тщательно продуманы – экспромты и импровизации не допускаются. Есть вероятность того, что именно сегодня появится желание отомстить своему давнему недругу, но звезды не рекомендуют этого делать – ни сейчас, ни в любое другое время. Еще лучше – простить и отпустить обиду, а затем с удовольствием наблюдать за тем, как его накажет жизнь.

Весы

Весы смогут наконец-то наладить отношения с близким человеком, которые в последнее время оставляют желать лучшего: сегодня сложатся благоприятные условия для примирения. Главное, определиться с тем, действительно ли нужно заделать "трещину" в отношениях или лучше закончить их на той стадии, на которой они сейчас находятся. В противном случае проблема будет не только повторяться, но и усиливаться.

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