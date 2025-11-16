- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 390
- Время на прочтение
- 1 мин
Какому знаку Зодиака повезет 17 ноября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 17 ноября?
День мощной космической энергетики, которая — и это логично для понедельника — дает возможность преуспеть в решении любого вопроса, пичем, сделать это сравнительно быстро и без лишних усилий. Главное, сосредоточиться на самой важной цели, отметя все второстепенные задачи, которые могут некоторое время подождать. Важно также во всех сферах жизни и деятельности надстраиваться на позитив — соответствующего мышления еще никто не отменял.
Рак
Раки смогут достичь любой профессиональной и бизнес-цели, которую они перед собой поставят, ер — при одном условии: им необходимо будет выйти из зоны комфорта. Причем, это касается не только дома, из которого представителям знака в понедельник придется выйти в любом случае, но и общения с окружающим людьми. Преодолеть свойственные им скромность и застенчивость не так просто, как кажется, но они, если обтираются, смогут это сделать.