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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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63
Время на прочтение
1 мин

Какому знаку Зодиака повезет 17 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Скорпион

Скорпион / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 17 ноября?

День, когда любые сомнения в своих действиях опасны — они будут отнимать силы, которые необходимы для полноценной — и успешной — работы. К тому же, резкое снижение самооценки может негативно сказаться на решении всех без исключения вопросов — от финансовых и карьерных до бытовых. Особенно важные и ответственные дел желательно перенести на другое время, иначе придется говорить о потерянных ресурсах — возможностей и времени.

Скорпион

Скорпионам сегодня — впрочем, как и в любой другой день — важно помнить о том, что многое — а иногда и все без исключения — зависит от внутреннего настроя: если он постоянно остается позитивным, то и в жизни будет порядок. Вот и сегодня, нацелившись на хорошее, они смогут запрограммировать свою жизнь наилучшим образом — возможно, этот пример удастся распространить и на другие дни, месяцы и годы.

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