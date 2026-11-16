- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Какому знаку Зодиака повезет 17 ноября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 17 ноября?
День, когда любые сомнения в своих действиях опасны — они будут отнимать силы, которые необходимы для полноценной — и успешной — работы. К тому же, резкое снижение самооценки может негативно сказаться на решении всех без исключения вопросов — от финансовых и карьерных до бытовых. Особенно важные и ответственные дел желательно перенести на другое время, иначе придется говорить о потерянных ресурсах — возможностей и времени.
Скорпион
Скорпионам сегодня — впрочем, как и в любой другой день — важно помнить о том, что многое — а иногда и все без исключения — зависит от внутреннего настроя: если он постоянно остается позитивным, то и в жизни будет порядок. Вот и сегодня, нацелившись на хорошее, они смогут запрограммировать свою жизнь наилучшим образом — возможно, этот пример удастся распространить и на другие дни, месяцы и годы.
Читайте также:
Марс, Юпитер и Южный узел во Льве: какие исторические сценарии могут вернуться в ноябре 2026 года
Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2026 года для всех 12 знаков