Какому знаку Зодиака повезет 17 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 октября?

День, когда на всех уровнях жизни – в том числе, и в душе каждого человека – идет борьба добра со злом. При этом зло может выглядеть привлекательно, так хорошо маскируясь под добро, что обнаружить его истинные намерения сложно, а в отдельных случаях практически невозможно. Чтобы не стать жертвой его коварства, необходимо быть внимательными к любым проявлениям человеческой натуры – подсказку можно будет получить в самом неожиданном месте. Плохое настроение, которое вероятно в этот день, не должно отражаться на окружающих людях: зло, сделанное другим. Непременно вернется бумерангом.

Рыбы

Рыбам звезды советуют хотя бы на время оставить в стороне свою мечтательность и начать действовать – причем, чем активнее они будут это делать, тем лучше. Можно решать любые вопросы, связанные с карьерой и финансами: переходить на новое место работы, приступать к реализации новых проектов и даже отправляться в командировку. Всех поставленных целей удастся достичь без особой сложности, главное – не лениться и не отвлекаться на решение задач, не имеющих первостепенной значимости.

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