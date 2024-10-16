Какому знаку Зодиака повезет 17 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 октября?

День, когда – по мнению астрологов – нельзя предаваться унынию, даже если для этого есть основания – как у всех нас в данный момент. Тем не менее, необходимо хотя бы искусственно «натянуть» на лицо улыбку – форма обязательно приведет в соответствие содержание: в результате покажется, что все совсем не так плохо, как казалось до этого. Напрасными такие манипуляции не будут – считается, что звезды берут на учет недовольных и, считая их неблагодарными, лишают приятных событий в будущем.

Козерог

Козероги получат повод для радости, который даст им возможность отложить в сторону дела и даст им повод немного отдохнуть – например. строить небольшой праздник для близких и друзей. Повод для него у каждого представителя знака будет свой, но отдых = хотя бы непродолжительный – так сказать, от трудов праведных никому из них точно не помешает: по собственной воле они отказываются от работы редко, зато сегодня смогут восстановить сил в принудительном порядке.

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