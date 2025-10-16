Какому знаку Зодиака повезет 17 октября

Водолей / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 17 октября?

День, когда все мы почувствуем упадок сил, что не лучшим образом повлияет на настроение — оно может оставлять желать лучшего. Чтобы этого избежать, необходимо включить «режим энергосбережения»: заниматься только действительное важными профессиональными или хозяйственными делами, чаще делать перерывы, которые посвящать отдыху или прогулкам на свежем воздухе. Так удастся не только избежать ссор и конфликтов, казавшиеся неизбежными, но и грамотно выстроить отношения с близкими людьми, особенно если в последнее время они заметно ухудшились.

Водолей

Водолеям необходимо обратить особое внимание на отношения с любимым человеком, который, похоже, по непонятной им причине, затаил на них обиду. Сделать так, чтобы «все стало, как было», а возможно, и лучше, необходимо не поменьше говорить — партнер уже устал от красивых, но бесполезных слов, а больше делать. Почему бы, например, не устроить ему приятный сюрприз, который совершено не обязательно должен быть дорогим — можно, например, отправиться на экскурсию выходного дня, пятница для этого — прекрасное время.

