- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 356
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 17 октября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 17 октября?
День, когда все мы почувствуем упадок сил, что не лучшим образом повлияет на настроение — оно может оставлять желать лучшего. Чтобы этого избежать, необходимо включить «режим энергосбережения»: заниматься только действительное важными профессиональными или хозяйственными делами, чаще делать перерывы, которые посвящать отдыху или прогулкам на свежем воздухе. Так удастся не только избежать ссор и конфликтов, казавшиеся неизбежными, но и грамотно выстроить отношения с близкими людьми, особенно если в последнее время они заметно ухудшились.
Водолей
Водолеям необходимо обратить особое внимание на отношения с любимым человеком, который, похоже, по непонятной им причине, затаил на них обиду. Сделать так, чтобы «все стало, как было», а возможно, и лучше, необходимо не поменьше говорить — партнер уже устал от красивых, но бесполезных слов, а больше делать. Почему бы, например, не устроить ему приятный сюрприз, который совершено не обязательно должен быть дорогим — можно, например, отправиться на экскурсию выходного дня, пятница для этого — прекрасное время.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 13 по 19 октября
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 октября
Лунный гороскоп на 13-19: что рекомендуется делать в каждый день недели
Венера в Весах с 14 октября по 6 ноября 2025 года: что нас ждет в это время