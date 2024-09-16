Какому знаку Зодиака повезет 17 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 сентября?

Нынешний день – непростое время, в течение которого нас буквально на каждом шагу могут ждать соблазны (недаром его символом является Змей-искуситель), пойдя на поводу у которых, можно впоследствии серьезно об этом пожалеть. Так, съев, казалось бы, небольшой кусочек торта, можно запустить процесс "приобретения" лишних килограммов, а по глупости изменив любимому человеку – расстроить важные для себя отношения. И тот факт, что наше поведение в такое время определяется не разумом и логикой, а похотью и инстинктами, оправданием не является, да и исправить положение не поможет, поэтому важно противиться поступкам такого рода изо всех сил.

Козерог

Козерогам можно – хотя бы на время! – отложить важные профессиональные дела и немного отдохнуть, лучше всего – отправиться в путешествие. При этом совершенно неважно, каким оно будет – близким или дальним, продолжительным или не очень, все перечисленное, как говорится, вопрос второй. Главное, чтобы представители знака, являющиеся главными трудоголиками зодиакального круга, позабыли о работе и позволили себе немного расслабиться, чтобы восстановить жизненные силы.

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