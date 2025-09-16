Какому знаку Зодиака повезет 17 сентября

Скорпион / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 17 сентября?

День, когда ничего нельзя оставлять без внимания, начиная с происходящих событий и заканчивая словами — и даже взглядами — окружающих нас людей: то, чему мы сегодня не придадим значения, уже завтра могут дорого нам обойтись. Время также благоприятно для передвижений по миру: можно отправляться в поездки любого характера — как профессионального, так и личного характера, то есть, командировок и путешествий.

Скорпион

Скорпионы могут достичь профессиональной цели, на которую они делают большие ставки, но только в том случае, если не отступятся от работы над ней в самый последней момент. Сегодня им может показаться, что дело совсем не движется, поэтому не стоит тратить на него время понапрасну. Но, если представители знака поступят так опрометчиво, уже завтра они пожалеют о своих необдуманных действиях, но вернуть все назад и исправить у них, скорее всего, не получится.

