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Какому знаку Зодиака повезет 17 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 17 сентября?
День, когда необходимо особенно осторожно обращаться со словами: будучи сказанными вслух, они довольно быстро — иногда практически мгновенно — материализуются и станут реальностью. Но при этом очень важно соблюдать осторожность, поскольку, даже мы решим загадать желание, оно может воплотиться в жизнь буквально, а мы в результате получим не совсем — или совсем — не то, к чему стремились. Что до недобрых пожеланий, в чей бы адрес мы их не направляли, то тут и вовсе важно десять раз подумать и только потом что-то говорит, а еще лучше — и вовсе промолчать.
Лев
Львы вполне могут рассчитывать на приятные события в личной жизни, о которых он могут говорить, как о исполнении одного из заветных желаний вэтой области их жизни.
Но произойдет это только в том случае, если представители этого довольно высокомерно и авторитарного знака не станут — по привычке — делать вид, что они — самые важные и главные, а начнут делить соблюдать паритет в отношениях с близким человеком. Почувствовав себя равным им, партнер поступит именно так, как они от него ожидают.
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