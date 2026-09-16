Какому знаку Зодиака повезет 17 сентября

Лев / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 17 сентября?

День, когда необходимо особенно осторожно обращаться со словами: будучи сказанными вслух, они довольно быстро — иногда практически мгновенно — материализуются и станут реальностью. Но при этом очень важно соблюдать осторожность, поскольку, даже мы решим загадать желание, оно может воплотиться в жизнь буквально, а мы в результате получим не совсем — или совсем — не то, к чему стремились. Что до недобрых пожеланий, в чей бы адрес мы их не направляли, то тут и вовсе важно десять раз подумать и только потом что-то говорит, а еще лучше — и вовсе промолчать.

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Лев

Львы вполне могут рассчитывать на приятные события в личной жизни, о которых он могут говорить, как о исполнении одного из заветных желаний вэтой области их жизни.

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Но произойдет это только в том случае, если представители этого довольно высокомерно и авторитарного знака не станут — по привычке — делать вид, что они — самые важные и главные, а начнут делить соблюдать паритет в отношениях с близким человеком. Почувствовав себя равным им, партнер поступит именно так, как они от него ожидают.

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