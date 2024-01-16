Какому знаку Зодиака повезет 17 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 января?

День исполнения желаний, в течение которого они становятся явью практически молниеносно. Правда, для этого надо будет приложить некоторые усилия, но мощная энергетика нынешнего дня сделает их практически неощутимыми. Главное, быть осторожными, выбирая мечту и правильно ее формулировать, в противном случае придется жалеть о том, что получил совсем не то, чего хотел. Также важно осмотрительно высказывать пожелания в адрес других людей – бумеранг не заставит себя долго ждать.

Весы

Весы в осуществлении планов могут рассчитывать не только на себя, но и высшие силы, которые помогут им в любых делах – даже тех, которые еще вчера казались им невыполнимыми. Главное, не упустить важный шанс качественно улучшить свою жизнь – от профессиональной до личной. Подобное стечение обстоятельств для представителей данного знака может повториться нескоро, так что не стоит терять времени.

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