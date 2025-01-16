Какому знаку Зодиака повезет 17 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 января?
Символом нынешнего дня является зеркало: все, что происходит в это время, отражает внутренний мир человека, его стремления, проблемы, печали и радости. Сегодня ничего не происходит случайно – все обусловлено тем, что мы сказали и сделали в предыдущий период времени. Окружающие нас люди могут вызывать раздражение своей непоследовательностью – у них будет, как принято говорить, семь пятниц на неделе – к этому нужно относиться с пониманием, поскольку такое проявление человеческой натуры связано исключительно с воздействием переменчивой лунной энергии.
Лев
Львам звезды советуют пообщаться с маленькими детьми, при это неважно, будут они своими – их собственными или близкими и дальними родственниками – или чужими, например, встреченными на улице, в магазине или общественном транспорте. Сегодня такой общение принесет не только удовольствие, но и реальную пользу: именно во время такого разговора представители знака могут неожиданно для себя понять, каким образом им необходимо поступить в сложившейся жизненной – или профессиональной – ситуации.
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