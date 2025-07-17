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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
269
Время на прочтение
1 мин

Какому знаку Зодиака повезет 18-19 июля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Рак

Рак / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 18-19 июля?

24-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время, когда негативная энергетика предыдущих лунных сток смениться энергетикой тепла, света и добра. Под ее влиянием люди станут лучше — позитивнее и доброжелательнее, они склонны будут терпимо относиться к чужим ошибкам и прощать чужие слабости. Любые дела, которые удастся начать в это время, будут обречены на успех — как карьерный, так и финансовый.

Рак

Ракам, которые, похоже, уже перестали надеяться на воплощение в жизнь своей мечты, звезды настоятельно рекомендуют вспомнить о ней и приступить в реализации связанных с ней планов. В эти дни им будет гораздо легче сделать это, чем в любое другое время — очень уж благоприятно сложатся обстоятельства, поэтому не стоит теряь счастливый — и редкий — шанс сделать сказку былью, а сон — явью.

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Дата публикации
Количество просмотров
269
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