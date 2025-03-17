Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 18-19 марта?

19-й лунный день, который растянется на двое календарных суток, один из самых опасных в лунном календаре, когда под ударом находится психика. Главная опасность этого времени состоит в вероятности конфликтов, которые могут возникать постоянно и совершенно без повода, поэтому любое общение – а именно оно может стать причиной ссор – нужно свести к минимуму, а еще лучше – и вовсе от него отказаться. Также очень важно не браться за важные – особенно, новые – дела, нужно избегать знакомств и споров – даже в том случае, если мы абсолютно уверены в своей правоте.

Козерог

Козероги могут получить завидное во всех отношениях предложение профессионального рода. Несмотря на неблагоприятную энергетику нынешних дней, оно, скорее сего, окажется многообещающим – как в профессиональном, так и финансовом отношении, но давать согласие пока не стоит – желательно взять пару дней на тщательное и скрупулезное обдумывание. Когда же космический негатив сменится позитивом, можно будет принимать окончательное – положительное – решение.

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