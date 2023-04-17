Какому знаку Зодиака повезет 18 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 18 апреля?

День чистой и светлой энергетики, в течение которого необходимо все время пребывать в хорошем настроении, даже если для этого придется прилагать специальные усилия. Эмоции – даже положительные – желательно держать под контролем, их всплеск может привести к чрезмерному возбуждению и, как следствие, неадекватном поведению. Мысли и намерения должны быть только добрыми – это принесет пользу как каждому конкретному человеку, так и миру в целом, поскольку позитивное мышление еще никто не отменял.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – особенно те из них, кто занимается бизнесом – в этот день вполне могут рассчитывать на удачу в любых связанных с ним делах. Можно проводить переговоры с партнерами – они будут настроены максимально благодушно и дадут согласие даже на те совместные действия, от которых еще вчера в силу самых разных причин отказались бы. По результатам договоренностей можно будет заключать сделки и подписывать договоры, которые окажутся успешными – прежде всего в финансовом отношении: они принесут более чем солидные дивиденды.

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