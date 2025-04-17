Какому знаку Зодиака повезет 18 апреля

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни — 18 апреля?

Нынешний день открывает простор для новых начинаний, причем чем грандиознее они будут, тем лучше — результат будет прямо пропорционален замыслу. Тем не менее не стоит браться за такое — важное — дело без подготовки, поскольку в таком случае успешным оно не станет — необходимо заранее все спланировать и просчитать, тогда можно будет рассчитывать на серьезные профессиональные достижения. День также благоприятен для того, чтобы уделить внимание близким людям: во-первых, они в этом нуждаются, а во-вторых, в этом нуждаемся мы сами, так что не стоит отказывать себе в радости общения.

Овен

Овны почувствуют, что их жизнь, как принято говорить в таких случаях, налаживается. Возможно, позитивные перемены происходят не так быстро, как им бы хотелось, но сегодня предвкушение приятных перемен будет особенно ощутимым и явным. Самое главное для представителей знака — не посвящать окружающих их людей в события, которые происходят в их жизни. Преимущественно это касается посторонних, но звезды считают, что — во избежание сглаза — откровенничать не стоит и с близкими.

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