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Какому знаку Зодиака повезет 18 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
1743
Время на прочтение
2 мин
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Какому знаку Зодиака повезет 18 августа

Какому знаку Зодиака повезет 18 августа / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 18 августа?

День, когда очень важно пополнить запас живительной энергии, для чего звездами будут созданы благоприятные условия. Для аккумулирования сил необходимо использовать любые – приятные человеку – моменты, запоминая ощущения и, образно говоря, складывая их в свою внутреннюю копилку – впоследствии они трансформируются в силы – как моральные, так и физические. В это время также очень важно держать под контролем свои слова: будучи неосторожно высказанными, они могут обратиться против своего автора. 

Лев (23.07 – 21.08)

Львы в этот день с большой долей вероятности могут получить выгодное предложение профессионального толка – не стоит его упускать, оно сулит серьезную – как карьерную, так и финансовую – выгоду. Правда, и соглашаться на него, не подумав, тоже нежелательно: необходимо взять небольшой тайм-аут, в течение которого продумать все доводы – как «за», так и «против» положительного ответа. Скорее всего, раздумья будут склонять представителей знака к согласию, но поспешные действия все же нежелательны. 

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Дата публикации
Просмотры
1743
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