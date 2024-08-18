Какому знаку Зодиака повезет 19 августа

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 19 августа?

День, который – несмотря на то, что он приходит на начало недели – идеально подходит для отдыха. Делами – прежде всего, профессиональными – заниматься не стоит, все равно желаемого результата добиться не удастся. Если нет возможности взять отпуск или хотя бы отгул, нужно сосредоточиться на монотонной работе, которую за нас никто не сделает – например, привести в порядок папки с документами – как «живыми», так и цифровыми.

Рак

Раки смогут найти ответ на важный – профессиональный или житейский – вопрос, который не поддается им уже довольно давно. Правда, самимм им сделать это, скорее всего, не удастся, но, как говорится, одна голова хорошо, а две – лучше: звезды рекомендуют им попросить совета у человека, мнение которого они уважают, и, даже если оно покажется им неожиданным, прислушаться к нему.

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