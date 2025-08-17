Какому знаку Зодиака повезет 18 августа

Близнецы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 18 августа?

День, когда даже самые энергичные из нас могут ощутить упадок сил и нежелание что-либо делать. Звезды не рекомендуют бороться с этим состояние — результат, скорее всего, окажется прямо противоположным — сил и стремления действовать станет еще меньше. Лучше, что называется, плыть по течению, не противясь сложившейся ситуации — во всяком случае, так мы н сможем ничего испортить. Также, несмотря на понедельник, можно посвятить день — или хотя бы его часть — отдыху, «подзарядившись» энергией от природы.

Близнецы

Близнецам звезды советуют воспользоваться спокойным и неторопливым «настроением» дня для того, чтобы усилить позитивную энергетику своего дома. Ничего особенного для этого делать не придется — достаточно просто провести очередную уборку, но желательно — генеральную, очистив даже самые труднодоступные уголки и выбросив ненужные вещи. В результате, благоприятная энергия начнет двигаться беспрепятственно, а представители знака с приятным удивлением обнаружат, что их жизнь улучшилась.