Какому знаку Зодиака повезет 18 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

Нынешний день вряд ли принесет какое-то беспокойство и эмоциональные всплески – его энергетика относительно спокойна и нетороплива. В связи с этим активные действия успешными не будут, лучше потратить время на умственный и интеллектуальный труд. Можно также заняться самообразованием: новые знания, полученные из соответствующей профессиональной литературы, уже завтра могут понадобиться в работе, так что времени на них жалеть нельзя.

Овен

Овны, которым – несмотря на резкость и вспыльчивость – свойственны доброжелательность и великодушие, смогут благодаря этим качествам получить моральные – а, возможно, и материальные – дивиденды. Вполне логично, что люди, которым они ранее в чем-то помогли, захотят их отблагодарить. В чем именно будет состоять их признательность, однозначно сказать нельзя – в каждом конкретном случае он примет свою, отличную от других, форму, но в любом случае представители знака смогут ей порадоваться.

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