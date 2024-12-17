Какому знаку Зодиака повезет 18 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 18 декабря?

День, когда на нас традиционно нападают лень и пассивность: делать, как правило, ничего не хочется, да и звезды не настаивают на активных действиях. Впрочем, это не значит, что нужно бездельничать: вполне можно найти себе несложное – а еще лучше, приятное – занятие, которое позволит не только скоротать время, но и получить удовольствие. Еще один важный аспект нынешнего дня – опасность поддаться на уловки мошенников, что вполне может привести к финансовым, а, как следствие, и моральным потерям. Чтобы этого избежать, достаточно не верить на слово окружающим людям – особенно тем, кого вы плохо знаете.

Телец

Тельцам – особенно тем из них, кому не хватает настоящих друзей и единомышленников – удастся сегодня встретить, а заодно и привлечь в свой ближний круг, именно таких людей. И если первые создадут такой важный для каждого представителя знака приятный моральный климат, то со вторыми можно будет организовать собственное дело, осуществив тем самым свою давнишнюю мечту. Это даст шанс реализовать все свои – скопившиеся за последнее время – профессиональные и творческие идеи и, что немаловажно, монетизировать их.

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