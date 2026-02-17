ТСН в социальных сетях

Какому знаку Зодиака повезет 18 февраля

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Дева

Дева / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 18 февраля?

Нынешние сутки во много определяют весь последующий лунный месяц, поэтому очень важно посвящать его только хорошим и добрым — правильным — поступкам. Все, что произойдет сегодня, будет иметь непосредственное отношение к финалу астрономического месяца, поэтому в наших интересах провести его на максимальном позитиве.

Даже тем, кто привык работать ночью, сегодня лучше этого не делать — неустойчивость энергетических потоков, самым непосредственном образом влияющих на жизнь и судьбу, могут привести к крайне негативным последствиям. Воплощение в жизнь деловых, финансовых и бизнес-планов желательно приурочить ко второй половине дня — в это время они будут наиболее успешными.

Дева

Девам, которые строго следят за своей физической формой в целом и внешним видом в частности, звезды советуют уделить собственному облику особое внимания. Не существует никаких сомнений в том, что с такой задачей они не только справятся на отлично, но и получат настоящее удовольствие, как это всегда происходит с ними, когда они облагораживают окружающий мир и себя, как неотъемлемую его часть. Главное — не испытывать чувство вины за то, что отдыхаешь, когда мог бы работать.

