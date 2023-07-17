Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 18 июля?

День, когда силы начинают прибывать постепенно, делая реальностью то, на что еще вчера не хватало сил. Правда, произойдет это только во второй половине дня, поэтому любые важные дела желательно приурочить именно к этому времени. После апатии и безразличия ко всем сферам жизни и работы, которые мы испытывали накануне, появится жажда событий и приятных эмоций – прежде всего, в отношениях с любимыми людьми, но профессиональную отрасль тоже не стоит сбрасывать со счетов. А вот от потакания своим слабостям и инстинктам звезды нс предостерегают – это может негативно сказаться на самочувствии и состоянии здоровья.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы могут получить профессиональное предложение такого рода, которое выпадает всего раз в жизни, да и то не всем. Вопрос о том, принимать его или нет, не стоит – конечно же, необходимо соглашаться, поскольку оно позволит значительно продвинуться по карьерной лестнице, укрепить профессиональный авторитет и хорошо заработать. Главное, подготовиться к тому, чтобы презентовать себя для нового руководства с самой лучшей стороны: стоит помнить о том, что первое впечатление, как правило, является самым важным.

Читайте также: