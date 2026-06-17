Какому знаку Зодиака повезет 18 июня

Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 18 июня?

День, когда два противоположных начала — добро и зло — будут постоянно конфликтовать друг с другом, и от их соревнования не удастся отстраниться: хотим мы того или нет, но придется выбрать одну из сторон. Также в это время мы можем начать испытывать острое недовольство собой и своими достижениями — профессиональными, деловыми, финансовыми, личными. Астрологи считаю, что для нынешних лунных суток такое ощущение себя в окружающем мире — абсолютно нормально, но при этом не имеет никакого отношения к реальному положению дел, а, значит, уже завтра оно исчезнет, как будто бы его и не было.

Водолей

Водолеям не только можно, но и нужно начинать работу на новым профессиональным проектом — сегодня такая деятельность окажется для них на редкость успешной, особенно если она так или иначе коснется творчества. Впрочем, им поддадутся и сугубо технические задачи, если они будут решать их с креативной точки зрения. В результате им удастся не только выделиться из толпы коллег, что для представителей знака может быть неважно, но и неплохо заработать — а вот этот фактор в данный момент — впрочем, как и всегда — будет иметь для них огромное значение.

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