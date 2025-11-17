Какому знаку Зодиака повезет 18 ноября

Лев / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 18 ноября?

Нынешний день — один из самых светлых и спокойных во всем лунном календаре, он отвечает за духовный рост человека, о чем говорит его символ — лотос. Прожит еще один жизненный период, к его финалу мы пришли другими людьми — хоть в чем-то мы к этому времени изменились, став как лучше, так и хуже. В первом случае человек получает одобрение и поощрение от высших сил, во втором возможно взыскание. Узнать о своих результатах можно обратив внимание на происходящие в жизни события — тут, как говорится, что посеяли, то и пожнем.

Лев

Львам звезды обещают удачу в бизнесе и, как следствие, финансах. Приятные в этом отношении события не станут для представителей знака неожиданностью — на этот результат они работали довольно долго, поэтому имею все основания радоваться своим достижениям. Главное для них в это время — не позволить себе удовлетвориться достигнутым и расслабиться, а, наметив новые — еще более грандиозные — цели, настойчиво идти к ним.

Реклама

Читайте также: