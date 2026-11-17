Овен / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 18 ноября?

Нынешний день предназначен для начала работы над новыми — серьезными и глобальными — проектами, его мощная энергетика позволит достичь любого — в том числе и очень сложного — результата.

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Главное, подготовить для работы правильный плацдарм, продумав как наиболее важные шаги, направленные на достижение поставленной цели, так и возможные последствия такого движения — как позитивные, так и негативные. В отношениях с окружающими людьми — особенно друзьями и близкими — необходимо «навести порядок», завершив их или, наоборот, перезагрузив и начав с чистого листа.

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Овен

Овнам звезды советуют приготовиться к приятным жизненным переменам в виде солидного, хоть и вполне ожидаемого денежного поступления. Скорее всего, речь будет идти о выплате гонорара за сделанную работу, который представители знака ждали уже довольно давно.

Главное, что им нужно сделать в данный момент, — это отнестись к полученным средствам максимально экономно: прежде чем решить, на что именно их потратить, необходимо оставить себе время на размышление и определиться с тем, какое приобретение сейчас является приоритетным.

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