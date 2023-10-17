Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку зодиака повезет 18 октября?

Несмотря на предпраздничные хлопоты, день не подходит для активных действий, поэтому – разумеется, по возможности – не стоит заниматься серьезными делами. Ссор и конфликтов удастся избежать, неожиданностей и эксцессов тоже не предвидится. Астрологи считают, что определяющим в нашей жизни станет шестое чувство – прислушавшись к своей интуиции, можно найти ответы на вопросы, которые долго не давали покоя.

День не подходит для резких движений и молниеносных решений: прежде чем что сказать и уж тем более сделать, необходимо просчитать все за и против, определить все риски и только потом принимать решение и действовать. Еще лучше – взять тайм-аут и подождать, иначе легко можно будет сделать ошибку. Необходимо также избегать ссор и конфликтов, особенно с близкими людьми – разрушить отношения будет просто, а вот "склеить" их обратно – очень сложно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.

Дева

Девы смогут принято важное решение и воплотить в жизнь проект, над которым давно и упорно работали. Их собственных сил – как моральных, так и физических – на это вполне хватит, но все-таки будет лучше, если они примут помощь от тех, кто готов ее им оказать. Скорее всего, это будет друзья или близкие – соединив свою и их энергию, представители знака смогут достичь высочайшего профессионального и, как следствие, финансового уровня.

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