Какому знаку Зодиака повезет 18 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 18 октября?

День, в течение которого все, что происходит с человеком, не случайно – все является отражением наших поступков, совершенных в предыдущее время: добрые дела отзовутся добром, злые, как несложно предположить, злом. В любом случае хвалить и ругать нужно только себя – свалить свои прегрешения на кого-то не получится. Впрочем, приписать наши заслуги себе тоже никому не удастся.

Телец

Тельцы, являющиеся не самым разговорчивым знаком Зодиака, сегодня будут обладать невиданным красноречием, которое позволит им убедить кого угодно в чем угодно. Звезды рекомендуют им воспользоваться этим аром, чтобы решить важные вопросы – как в профессии, так и в личной жизни. В первом случае можно разговаривать с начальством относительно повышения заработной платы и презентовать новые проекты, во втором – объясниться с любимым человеком, особенно если в последнее время с ним возникли разногласия.

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