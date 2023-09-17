Какому знаку Зодиака повезет 18 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 18 сентября?

День, когда открываются «двери» к любой информации – как профессионального, так и личностного свойства. Необходимо воспользоваться новыми данными для решения важного вопроса – с ними сделать это будет как никогда легко и просто. В деловых и бизнес-вопросах желательно анализировать свои достижения и провалы: выводы, сделанные в это время, помогут преуспеть в будущем. В плане здоровья особенно важно беречь глаза и голосовые связки – то есть, меньше работать за компьютером и больше молчать.

Овен

Овны в этот день могут почувствовать себя немного Менделеевыми – периодическая система элементов им, конечно, не приснится, по той простой причине, что она уже открыта, но ответ на важный для себя вопрос вполне могут получить. Главное, не отмахиваться от сновидений, как от чего-то, что не имеет значения: с их помощью с нами разговаривает наше подсознание, которое ночью не забивается многочисленными «помехами», поэтому может предупредить нас об опасности или, наоборот, порадовать хорошими новостями.

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