Какому знаку Зодиака повезет 18 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 18 сентября?

Один и самых чистых и светлых дней, когда – даже в наше непростое время – во всем мире царит гармония, во всяком случае – на ментальном уровне. Работать можно только в том случае, если наши действия не нарушат существующий баланс добра и зла. Если нет возможности взять отгул – или отпуск – и отдохнуть, нужно посвятить релаксу хотя бы свободное время – например, обеденный перерыв. Еще лучше – совместить такое времяпрепровождение с интеллектуальными занятиями или разминкой для ума – например, прохождением тестов в интернете или разгадыванием кроссвордов.

Водолей

Сложатся благоприятные обстоятельства для возобновления отношений с человеком, с которым представители знака давно не общаются – причем по своей собственной вине. Когда-то они высокомерно отвергли общение, решив, что, несмотря на длительную дружбу, он им больше не понадобится, но просчитались. Поскольку выяснилось, что моральное удовлетворение от встреч и разговоров гораздо важнее выгоды, они давно думали о том, как вернуть былую связь – похоже, сегодня такая возможность у них появится.

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