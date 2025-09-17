- Дата публикации
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 18 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 18 сентября?
День, когда энергия, и без того слабая, будет стремиться к нулю, особенно если погрязнуть в ссорах и конфликтах. В результате ее не хватит даже на самую несложную работу, которую, тем не менее, необходимо сделать. Так что расходовать силы необходимо экономно и наполеоновских планов — во всяком случае на сегодня — не строить. Время категорически не подходит для работы над новыми проектами — на успех в них рассчитывать не стоит, в отличие от уже начатых дел, которые необходимо завершить.
Стрелец
Стрельцам звезды советуют заняться делами, которые приносят им максимум удовольствия — с большой долей вероятности можно сказать, что речь пойдет о хобби. А особое значение он сегодня будет иметь, поскольку представителям знака удастся создать нечто, чем заинтересуются не только друзья или родные, но и посторонние люди, готовые к тому же неплохо заплатить за это изделие. Возможно, этот случай приведет к самым серьезным последствиям — в виде смены профессии.
