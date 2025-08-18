- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 273
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 19 августа
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 19 августа?
День ложной мудрости, когда новые знания, которые мы получаем из самых разных источников, не помогает, а, наоборот, мешает нам поскольку подталкивает к поступкам, которые заведомо станут ошибочными. Именно поэтому очень важно проявить силу воли и не поддаться соблазнам и искушениям, которые могут преследовать нас в течение дня — в том числе, и желанию ответить злом на зло, а агрессией — на агрессию: о такой — симметричной — реакции впоследствии придется пожалеть. Сохранять внутреннее спокойствие и выдержку поможет чувство юмора, с которым сегодня нужно смотреть на все, что будет происходить в нашей жизни.
Стрелец
Стрельца смогут достичь важных — преимущественно профессиональных — целей, которые они давно ставили перед собой. С одной стороны, они будут иметь все основания для гордости — или, как минимум довольства — собственными достижениями. И это справедливо. Но, с другой стороны, звезды категорически запрещают представителям знака хвастаться ими перед другими, в противном случае они на некоторое время могут забыть об успехах — глаз, как явление, еще никто н отменял.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 18 по 24 августа
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 августа
Лунный гороскоп на 19-24 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь