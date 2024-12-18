Какому знаку Зодиака повезет 19 декабря

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 19 декабря?

Один из самых опасных дней лунного календаря, символом которого не зря считается паутина – в это время легко можно попасть в сети лжи и обмана, став жертвой чужих – корыстных – манипуляций. Лучшая рекомендация звезд на это время – не покидать собственный дом и спланировать работу так, чтобы все важные дела можно было сделать, не выходя на улицу. Если же обойтись без этого никак нельзя, необходимо ограничить свои передвижения и как можно быстрее вернуться обратно – в сены родного дома.

Рак

Ракам, несмотря на негативные энергии дня, удастся сделать то, о чем они мечтают уже довольно продолжительное время – помириться с человеком, с которым они – исключительно по собственной глупости – умудрились поссориться. Представители знака давно поняли, что были неправы, и готовы извиться, но опасаются, что вторая сторона не захочет слушать их оправдания. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют им рискнуть – в результате новогодние праздники они смогут отмечать вместе со своим другом.

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