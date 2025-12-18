- Дата публикации
-
Астрология
- Астрология
- Количество просмотров
- 388
- Время на прочтение
- 1 мин
Какому знаку Зодиака повезет 19 декабря
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 19 декабря?
Первая половина нынешнего дня приходится на самый опасный день лунного календаря, поэтому это время может принести нам серьезные — прежде всего моральные испытания: мы как сами можем почувствовать злость, зависть, раздражительность, так и столкнуться с такими качествами, общаясь с окружающими нас людьми. Чтобы избежать конфликтов, которые могут последовать в результате, лучше сократить общение до возможного минимума — причем коснется это даже членов семьи, ссора с которыми будет особенно досадной.
Скорпион
Скорпионы неожиданно для самих себя смогут решить важный профессиональный или деловой вопрос, который во многом зависит от их непосредственного начальства. С утра оно, скорее всего, будет не только раздражительным и несговорчивым, но и выскажет представителям знака массу претензий — как справедливых, так и необоснованных Самое главное в это время — все выслушать и принять к сведению, не пререкаясь. Тогда уже во второй половине дня руководство само вернется к затронутому вопросу и решит его положительно.