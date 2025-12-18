Скорпион / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 19 декабря?

Первая половина нынешнего дня приходится на самый опасный день лунного календаря, поэтому это время может принести нам серьезные — прежде всего моральные испытания: мы как сами можем почувствовать злость, зависть, раздражительность, так и столкнуться с такими качествами, общаясь с окружающими нас людьми. Чтобы избежать конфликтов, которые могут последовать в результате, лучше сократить общение до возможного минимума — причем коснется это даже членов семьи, ссора с которыми будет особенно досадной.

Скорпион

Скорпионы неожиданно для самих себя смогут решить важный профессиональный или деловой вопрос, который во многом зависит от их непосредственного начальства. С утра оно, скорее всего, будет не только раздражительным и несговорчивым, но и выскажет представителям знака массу претензий — как справедливых, так и необоснованных Самое главное в это время — все выслушать и принять к сведению, не пререкаясь. Тогда уже во второй половине дня руководство само вернется к затронутому вопросу и решит его положительно.