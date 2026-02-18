Лев / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 19 февраля?

День, когда на небе впервые появляется тонкий серпик молодой Луны, а в нашей жизни первые всходы дает то, что, образно говоря, посеяно — то есть, мы видим первые результаты своих усилий в той или иной сфере жизни.

Всплеск энергии, которую мы получаем в это время, делает нас напористыми, а временами и агрессивными, но бояться этих качеств не стоит- именно они позволяют достичь весомых результатов — особенно в профессиональном и деловом отношении. Успешными обещают стать любые дела, направленные на созидание, особенно если они так или иначе связаны с творчеством.

Лев

Львы в этот день способны развить редкостную активность, что позволит им получить потрясающий результат — прежде всего в бизнесе и финансах. Главное — поставить правильную цель и идти к ней, не отвлекаясь на второстепенные — и иногда и вовсе не имеющие значения — занятия, только в таком случае представителям знака удастся хорошо заработать. Полученные в результате деньги можно будет потратить на осуществление давней мечты, которая сделает их по-настоящему счастливыми.

