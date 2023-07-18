Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 19 июля?

Нынешний день пользуется у астрологов неоднозначной репутацией. С одной стороны, это время борьбы добра и зла, с другой, она является вялотекущей – без особых всплесков и опасных для человека обострений. Тем не менее, для людей тонкой душевной организации, которые отличаются от других повышенной впечатлительностью и мнительностью, такой день – серьезное испытание. Им может казаться, что весь мир ополчился против них, что все – даже близкие и друзья – желают им плохо, строят козни и плетут интриги. Несмотря на все вышесказанное, энергия будет, что называется, бить ключом, поэтому лениться в это время нельзя, а вот работать – не только можно, но и нужно.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам в этот день будет сопутствовать редкостная удача: им будет везти во всех сферах жизни – от профессии до отношений с близким человеком. Самое главное, что представители знака обязательно должны сделать в это время, чтобы не упустить шанс, которые может больше никогда не повторится, это заранее подготовиться к возможным вариантам, которые предложит им удача. В противном случае придется долго гоняться за шансами, которые, конечно, еще представятся, но, скорее всего, нескоро.

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