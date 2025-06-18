Какому знаку Зодиака повезет 19 июня

Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 19 июня?

Не самый легкий день лунного календаря, чреватый сюрпризами для каждого из нас, они коснутся открытий, которые мы сделаем в отношениях близких – и любимых – людей. Они не обязательно окажутся неприятными, хотя и такая возможность не исключена, но неожиданными – в обязательном порядке. Впрочем, готовыми в это время надо быть ко всему – астрологи считают, что в такие лунные дни происходит максимальное количество предательств – от подстав, на которые становятся способными даже лучшие друзья, до супружеских измен. В любом случае звезды советуют не торопиться с выводами и, уж тем более, ответными действиями – сначала нужно установить точный факт предательства или неверности.

Водолей

Водолеев успех ожидает во всех сферах жизни, поэтому они смело могут выбирать любую – точнее, ту, которая в данный момент для них важнее всего. А затем, определившись с приоритетами, им необходимо проявить качества, которые не всегда присущи представителям этого креативного, а потому легко увлекающегося знака, – дисциплинированность и организованность. Если – по привычке – начать метаться из стороны в сторону, отступая от поставленной цели и отвлекаясь на не имеющие важного значения занятия, на положительный результат рассчитывать не стоит.

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