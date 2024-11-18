Какому знаку Зодиака повезет 19 ноября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 19 ноября?

Сложный – эмоционально нестабильный и напряженный – день, в течение которого часто происходят серьезные конфликты, чреватые неприятными последствиями. Плохого настроения не удастся избежать никому, а это существенно – и негативно – отразится на всех сферах жизни, но особенно – на общении с окружающими людьми, прежде всего – близкими и любимыми. На работе тоже могут возникнуть сложности, обусловленные эмоциональной нестабильностью, поэтому любые реакции такого рода нужно сдерживать – во всяком случае, до завтрашнего дня, когда лунная энергетика поменяет знак «минус» на «плюс».

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют сосредоточиться е на решении профессиональных вопросов, которые сегодня будут постоянно стопориться, а на личной жизни, о которой представители знака в последнее время забывают. Именно в этой сфере жизни их ждут самые приятные события, которые могут принять любой вид – от судьбоносного знакомства до предложения руки и сердца, но самым важным станет налаживание оношний с дорогим им человеком, с которым давно пора помириться.

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