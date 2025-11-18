Какому знаку Зодиака повезет 19 ноября

Весы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 19 ноября?

День негативной энергетики, считающийся самым опасным в течение всего лунного месяца. Стрессы, накопившиеся в организме за предыдущее время, могут выплеснуться на окружающих людей. Однако не стоит паниковать и отчаиваться, главное — вести себя в соответствии с рекомендациями звезд. Прежде всего — разумеется, по возможности — максимально сократить контакты — особенно с теми, кто близок и дорог, поскольку ссора с ними может оказаться особенно досадной.

Весы

Весы сегодня смогут выступить миротворцами и предотвратить серьезный конфликт между близкими им людьми — родными или друзьями, который в противном случае негативно — и очень серьезно — повлиял бы в том числе и на их собственную жизнь. Главное для представителей знака в данном конкретном случае — проявить присущие им дипломатические способности, не вставая при этом ни на чью сторону, иначе им трудно будет отрешиться от эмоций.

