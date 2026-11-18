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Какому знаку Зодиака повезет 19 ноября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 19 ноября?
Нынешний день предназначен для постановки важных целей — как деловых, финансовых и профессиональных, так и личных. Главное, по мнению астрологов, чтобы они соответствовали только нашим желаниям и стремлениям, а не тому, как надо, престижно или положено.
Определить это довольно просто — достаточно прислушаться к себе: если внутри что-то отзывается приятными эмоциями, значит, мы двигаемся в нужном направлении. После того, как мы в этом убедимся, действовать нужно стремительно и активно, только так можно будет добиться желаемого.
Дева
Девам в этот день можно — и даже нужно! — приступать к воплощению в жизнь важного для них проекта, он имеет все шансы на успех, так что размениваться на мелочи смысла не имеет — можно замахнуться на самый серьезный результат.
Правда, делать это можно только после того, как будут подтянуты все существующие на данный момент профессиональные «хвосты», зато разделавшись с ними, они могут чувствовать себя абсолютно свободными, а любые деловые задачи удастся решить легко, особенно если смотреть на них с креативной точки зрения.
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