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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 19 ноября?

Нынешний день предназначен для постановки важных целей — как деловых, финансовых и профессиональных, так и личных. Главное, по мнению астрологов, чтобы они соответствовали только нашим желаниям и стремлениям, а не тому, как надо, престижно или положено.

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Определить это довольно просто — достаточно прислушаться к себе: если внутри что-то отзывается приятными эмоциями, значит, мы двигаемся в нужном направлении. После того, как мы в этом убедимся, действовать нужно стремительно и активно, только так можно будет добиться желаемого.

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Дева

Девам в этот день можно — и даже нужно! — приступать к воплощению в жизнь важного для них проекта, он имеет все шансы на успех, так что размениваться на мелочи смысла не имеет — можно замахнуться на самый серьезный результат.

Правда, делать это можно только после того, как будут подтянуты все существующие на данный момент профессиональные «хвосты», зато разделавшись с ними, они могут чувствовать себя абсолютно свободными, а любые деловые задачи удастся решить легко, особенно если смотреть на них с креативной точки зрения.

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