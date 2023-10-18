Какому знаку Зодиака повезет 19 октября

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 19 октября?

День, когда магические способности могут обнаружить у себя даже те, кто максимально далек от этой области: обострится интуиция, сны окажутся пророческими и обнаружатся задатки к ясновидению и предсказаниям. От активных действий необходимо отказаться, посвятив время умственному и интеллектуальному труду – лучше всего пойдут дела у тех, кто занимается научной работой.

Близнецы

Близнецам одинаково хорошо будут удаваться как новые, так и начатые ранее, но по какой-то причине отложенные в долгий ящик дела – причем их выполнение принесет не только карьерный рост и моральной удовлетворение, что само по себе уже немало, но и неплохую прибыль. Именно финансовые операции окажутся наиболее успешными, поэтому сегодня представителям знака рекомендуется подписывать важные договоры и заключать серьезные сделки – особенно те, которые рассчитаны на длительную перспективу.

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